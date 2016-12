foto Ansa

19:43

- A proposito della intercettazione in cui si parla di dare "29mila franchi alla Nera", Rosy Mauro, a Porta a porta, ha detto che non si tratta di lei. "La Nera - ha aggiunto - altro non è che l'infermiera svizzera che segue Umberto Bossi da quando è stato in clinica". Pierangelo Moscagiuro "è il mio caposcorta", precisa la vicepresidente del Senato, chiarendo che non è il suo partner.