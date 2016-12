foto LaPresse Correlati Alfano: soldi ai partiti col 5 per mille 17:38 - I magistrati della Corte dei Conti sono "nettamente contrari" a una Autorità ad hoc per il controllo dei bilanci dei partiti. "L'esigenza di trasparenza può essere garantita dalla Corte dei Conti che da 150 anni" svolge controlli, ha fatto sapere il presidente dell'associazione dei magistrati della Corte Angelo Buscema. - I magistrati della Corte dei Conti sono "nettamente contrari" a una Autorità ad hoc per il controllo dei bilanci dei partiti. "L'esigenza di trasparenza può essere garantita dalla Corte dei Conti che da 150 anni" svolge controlli, ha fatto sapere il presidente dell'associazione dei magistrati della Corte Angelo Buscema.

No a nuove Autorità per il controllo dei partiti, in particolare dell'utilizzazione dei finanziamenti pubblici. "Questa esigenza di trasparenza e chiarezza può essere garantita dalla Corte dei Conti che da 150 anni svolge questo tipo di controlli", afferma il presidente dell'associazione Buscema, rilevando che la magistratura contabile "è già in grado di svolgere questo compito". "Chiaramente - precisa - si tratterebbe di una garanzia in funzione ausiliaria del Parlamento".