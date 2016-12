Rosy Mauro: "Non vedo perché dovrei dimettermi"

"Innanzitutto voglio spiegare come stanno le cose e dire la verità, e poi vedremo". Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Rosy Mauro. "In questi giorni mi sono accorta del potere che ha l'informazione e ho il diritto di difendermi. Lo farò parlando in Aula in Senato. Non ho nulla da nascondere e ho tutte le prove per rispondere alle accuse", ha proseguito l'esponente leghista, apparsa in tailleur blu elettrico senza la consueta coccardina verde.



Alla domanda se le sue dimissioni siano imminenti ha replicato: "Possono essere imminenti o non imminenti. E' stato un attacco mediatico senza precedenti, non vedo perché dovrei dimettermi". "La Lega non mi ha mai dato un euro. Ma c'è la donazione del partito al Sindacato padano. Tutto è tracciabile dai bonifici. Ci sono estratti conto del sindacato con la mia firma, e si può verificare ciò che si vuole. Io non ho mai preso un euro", ha affermato Rosy Mauro. "Il partito era assolutamente informato delle donazioni al sindacato" ha aggiunto: "Tutti lo sapevano, anche Bossi, perché non c'era niente di illegale".



"Per la prima volta ho detto no a Bossi"

"Prima voglio difendermi. Sono stufa di assistere in questo Paese al fatto che uno viene insultato e si deve dimettere e poi salta fuori la verità. Io faccio a modo mio", ha aggiunto. "Per la prima volta - ha risposto la Mauro quando le hanno chiesto se anche il Senatur le avesse chiesto di dimettersi - ho detto no a Bossi".



Si dimette segretario provinciale Lega Varese

Mentre Maroni scriveva "Avanti con pulizie da cerchi, maghe e badanti", Maurilio Canton, segretario provinciale della Lega Nord di Varese, si è dimesso con una lettera alla segreteria nazionale. Canton avrebbe fatto questo passo per evitare di giungere alla votazione della sua fiducia già richiesta da 10 membri su 16 del direttivo provinciale.



Il suo ingresso alla guida del Carroccio varesino era stato caldeggiato dal consigliere regionale Andrea Gibelli che "interpretò" la volontà di Umberto Bossi. Canton però non piaceva alla maggioranza degli elettori che gli mostrarono tutta la loro avversità in un tumultuoso congresso a ottobre. "Mi è sembrato giusto non dare alcun tipo di scossone al movimento" ha dichiarato Maurilio Canton. "Mi è sembrato giusto farlo perché in questa situazione il movimento deve essere sereno".

Dimissioni formalizzate da Renzo Bossi

Renzo Bossi ha formalizzato le sue dimissioni da consigliere regionale della Lombardia, protocollandole al Pirellone. Sarà la seduta di martedì prossimo a doverle ratificare.