foto LaPresse 09:24 - Stefano Boeri, l'assessore alla Cultura di Milano, lancia un appello su Facebook e chiede ai colleghi indagati di fare un passo indietro per il bene del partito e per non tradire gli elettori. "Renzo Bossi, sospettato di aver usato i soldi pubblici del finanziamento ai partiti per suo uso personale, si è dimesso da consigliere regionale lombardo. I suoi colleghi indagati, a partire da Penati(Pd) e da Boni (Lega), ci riflettano bene", scrive. - Stefano Boeri, l'assessore alla Cultura di Milano, lancia un appello su Facebook e chiede ai colleghi indagati di fare un passo indietro per il bene del partito e per non tradire gli elettori. "Renzo Bossi, sospettato di aver usato i soldi pubblici del finanziamento ai partiti per suo uso personale, si è dimesso da consigliere regionale lombardo. I suoi colleghi indagati, a partire da Penati(Pd) e da Boni (Lega), ci riflettano bene", scrive.

"Beh..forse non è il caso di farsi dare lezioni dal Trota - aggiunge Boeri -. Le dimissioni da consigliere non sono un atto dovuto, ma certo sarebbero un gesto nobile e sicuramente apprezzato dagli elettori lombardi. Mi sbaglio?". Inutile elencare la sfilza di "condivisioni", "mi piace" e "commenti" al pensiero pubblicato sul social network del politico-architetto.



Lo stesso assessore in questi giorni aveva chiesto al partito di fare pulizia al proprio interno. Boeri sfrutterà la Festa democratica, che inizierà giovedì, per mettere al "centro della discussione il rapporto tra politica, sviluppo del territorio ed economia". Per chiedere una svolta di "sostanziale rigenerazione del vertice del Pd e dei suoi indirizzi culturali e politici". Come scrive la Repubblica, l'assessore pensa che sia giunto il momento, visto che la "vicenda giudiziaria che coinvolge Penati sta mettendo in luce comportamenti illeciti e comunque inaccettabili, radicati in una parte della politica milanese e lombarda".