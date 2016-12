In dubbio la presenza di Bossi (anche se le dimissioni di Renzo hanno aumentato le possibilità della sua partecipazione), certe le contestazioni a Rosy Mauro, per ora ancora vicepresidente del Senato. Molti vogliono un passo indietro, da Calderoli in giù, fino ai militianti duri e puri che non tollerano che “la nera” abbia usato i soldi della Lega per sè e per il suo compagno.



Le richieste su Internet sono tante ed esplicite: “la terrona Rosy Mauro fuori dalle balle", "Renzo si è dimesso. Bene, ora manca la Rosy e Reguzzoni, ma soprattutto le espulsioni" sono alcuni dei commenti di chi segue Maroni su Facebook.



"E’ ora di pulire il pollaio"

Chiaro il motto dei lumbard: "L'e' ura de neta' fo' ol poler". Sempre su Facebook, l'assessore al Territorio della Lombardia, Daniele Belotti, è andato oltre postando una sua foto con l'idropulitrice in mano (nella foto, ndr). ''Mi sto allenando per le grandi pulizia di primavera - ha scritto -, non uso la scopa...ma l'idropulitrice...è molto più potente, toglie anche le cozze più tenaci''.



Belotti a Tgcom24: "Cristiano Di Pietro è indagato ma ancora al suo posto"

E proprio Belotti ha le idee chiare su cosa accadrà nelle prossime ore: "Se qualcuno si è approfittato della sensibilità e dall’impegno dei militanti - dice a Tgcom24- come pare abbia fatto la vice-presidente del Senato pugliese - e sottolineo pugliese - della Lega è bene che si dimetta. Stasera sarà una prova d’affetto. Bossi è stato raggirato da quel cerchio magico che gli si è stretto attorno. Soprattutto negli ultimi due anni i cerchio magico ha costituito una cortina attorno al leader, un filtro non per il bene del partito, ma per interessi propri".



Sul passo indietro di Renzo Bossi, l'assessore bergamasco: "Finora si sono viste dimissioni di ruolo , ma non di stipendio. Cristiano Di Pietro ad esempio, una volta indagato, si era sospeso dal partito ma non dalla carica. La Mauro? Se non decidesse di dimettersi da sola, stasera ci sarà la presa di posizione della base che chiederà l’espulsione della leghista pugliese dal movimento"



Tre procure al lavoro

E dopo la pausa per Pasqua, le procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria torneranno a lavorare per fare luce sulla gestione dei soldi dei rimborsi elettorali della Lega: un'amministrazione avvenuta ''nella più completa opacità fin dal 2004'' hanno scritto i pm nei decreti di perquisizione. Otto anni in cui, è l'ipotesi su cui stanno lavorando nei palazzi di giustizia, è molto difficile, se non impossibile, che Belsito abbia fatto tutto da solo. E dunque bisogna verificare se qualcuno, anche a livello politico, ha "coperto" l'ex tesoriere.