foto LaPresse

16:46

- Più trasparenza sui soldi ai partiti, il Pdl accelera. "La decisione di varare con rapidità nuove norme per la trasparenza dei bilanci dei partiti è più che opportuna - dicono i capigruppo Pdl Gasparri e Cicchitto in una nota -. Il Pdl proporrà di procedere in commissione in sede legislativa, per garantire tempi rapidi sia alla Camera che al Senato". Gasparri e Cicchitto esprimono poi piena fiducia che gli altri gruppi aderianno alla proposta.