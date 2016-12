foto LaPresse Correlati Il caso Lusi

E lo scandalo "leghista" 16:36 - Entro mercoledì saranno predisposte alcune prime norme urgenti per il controllo e la trasparenza dei finanziamenti ai partiti. La decisione è frutto di una serie di contatti avvenuti in giornata tra il segretario nazionale del Pdl, Angelino Alfano, il segretario nazionale del Pd, Pierluigi Bersani, e il leader dell'Udc, Pieferdinando Casini. I tre leader, si legge in una nota, hanno dato questo incarico ai loro rappresentanti. - Entro mercoledì saranno predisposte alcune prime norme urgenti per il controllo e la trasparenza dei finanziamenti ai partiti. La decisione è frutto di una serie di contatti avvenuti in giornata tra il segretario nazionale del Pdl, Angelino Alfano, il segretario nazionale del Pd, Pierluigi Bersani, e il leader dell'Udc, Pieferdinando Casini. I tre leader, si legge in una nota, hanno dato questo incarico ai loro rappresentanti.

Nella giornata di giovedì, le norme potranno essere presentate alle altre forze parlamentari per una comune valutazione. Negli stessi giorni, si verificherà il percorso di approvazione più efficace e rapido.



Capigruppo Pdl: legislativa in Commissione

"La decisione di varare con rapidità nuove norme per la trasparenza dei bilanci dei partiti è piè che opportuna. A tal fine il Pdl proporrà di procedere in Commissione in sede legislativa, per garantire tempi rapidi sia alla Camera che al Senato": così i capigruppo del Pdl Maurizio Gasparri e Fabrizio Cicchitto. "Siamo certi - proseguono nella nota congiunta - che gli altri gruppi aderiranno alla proposta che avanzeremo nelle competenti sedi parlamentari".