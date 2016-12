foto Ansa Correlati Bufera sulla Lega 17:29 - "Ha fatto bene a dimettersi. Erano due mesi che mi diceva che era stufo di stare in Regione". Così Umberto Bossi commenta le dimissioni del figlio, uscendo dalla sua casa di Gemonio. "Espulsioni? Poi vediamo", ha inoltre risposto il leader leghista a chi gli chiedeva un commento sulle richieste venute dalla base nei confronti di chi è coinvolto nei fatti emersi dall'inchiesta. - "Ha fatto bene a dimettersi. Erano due mesi che mi diceva che era stufo di stare in Regione". Così Umberto Bossi commenta le dimissioni del figlio, uscendo dalla sua casa di Gemonio. "Espulsioni? Poi vediamo", ha inoltre risposto il leader leghista a chi gli chiedeva un commento sulle richieste venute dalla base nei confronti di chi è coinvolto nei fatti emersi dall'inchiesta.

"Bene così". Il governatore della Lombardia Roberto Formigoni "benedice" da Twitter l'annuncio delle dimissioni di Renzo Bossi, che ha annunciato il suo addio alla carica di consigliere regionale. "Un vero peccato" è invece il commento di Matteo Salvini, consigliere comunale a Milano per la Lega Nord. Stefano Galli, capogruppo al Pirellone, dice: "Una buona decisione dimettersi? E' soggettivo. Ma forse significa che qualcosa di vero c'è".



"Avevamo chiesto un passo indietro di Renzo Bossi un minuto dopo il gesto di suo padre - ha detto in una nota il coordinatore nazionale di Generazione Futuro, Gianmario Mariniello -. Ci ha messo del tempo ma alla fine ci è arrivato: le dimissioni del Trota sono una brutta fine di una brutta storia di nepotismo in salsa leghista. Una storia un po' terrona, avrebbe detto un tempo il vecchio Bossi...".



Calderoli: "Ora si dimetta Rosy Mauro"

"Le dimissioni di Rosy Mauro? Vale lo stesso ragionamento che ha fatto Renzo Bossi. E' un gesto di responsabilità, difficile, ma che aiuta il movimento a superare una fase del genere". E' la secca risposta di Roberto Calderoli a chi gli ha chiesto se "sia auspicabile un passo indietro da parte della Mauro dalla vicepresidenza del Senato", dopo lo scandalo giudiziario che ha colpito il Carroccio.



Galli: "Stanco di stare in Regione? A me non l'aveva detto"

"Domani mattina Renzo Bossi formalizzerà ufficialmente le sue dimissioni, da me". Lo ha preannunciato Stefano Galli, capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale lombardo. "Ha fatto bene", ha poi aggiunto. Galli ha assicurato che la decisione di Renzo Bossi lo ha colto di sorpresa. "A me non aveva mai manifestato la voglia di lasciare il Consiglio regionale, poi se ne ha parlato in famiglia, questo non lo so", ha detto, "francamente io non me lo aspettavo".



L'ironia dei leghisti su Facebook

E, appena hanno cominciato a circolare le prime notizie sulle dimissioni annunciate da Renzo Bossi, su Facebook si è scatenata l'ironia di tanti militanti, quasi tutti contenti (tranne qualche attendista) del gesto. Sulle pagine di alcuni esponenti della Lega, a parte chi "grida" la sua contentezza con degli "Olè-olè" o con varie affermazioni stile "era ora", prevalgono i commenti che manifestano finta tristezza come "Siamo tutti dispiaciuti!" oppure "e ora bandiere a mezz'asta?". E ancora "Un vero peccato... carismatico, colto e onesto", e "sto piangendo". Tra gli altri compaiono anche vari post in cui si auspica che lo stesso gesto venga deciso anche da Rosy Mauro.



L'assessore allo Sport lombardo: "Da Renzo estrema sensibilità politica"

Le dimissioni dal Consiglio regionale della Lombardia annunciate da Renzo Bossi rappresentano "un atto di estrema sensibilità e maturità politica, da un ragazzo che non è nemmeno indagato" secondo l'assessore lombardo allo Sport, la leghista Monica Rizzi. Renzo Bossi, aggiunge Rizzi, "ha dimostrato di non essere attaccato alle poltrone e in questa maniera eviterà che gli sciacalli che si aggirano giornalmente a buttare benzina sul fuoco continuino ad attaccare suo padre per colpa sua. Chi conosce Renzo sa quel che vale ed il tempo farà venir a galla tutta la verità di questo complotto con l'aiuto della magistratura. Come sta accadendo per me".



Formigoni a TgCom24: "Bene le dimissioni"

Sulle dimissioni di Renzo Bossi, Roberto Formigoni a Tgcom24 ha affermato: “Scelta opportuna davanti a un quadro accusatorio da verificare, ma che delinea una situazione grave. E’ bene che le dimissioni siano arrivate in maniera tempestiva”. Sulla discussione sui finanziamenti pubblici ai partiti ha poi aggiunto: “E’ doveroso procedere in maniera tempestiva perché è chiaro che i rimborsi sono quattro volte superiori alle spese realmente sostenute. Il finanziamento è cosa giusta, ma deve essere commisurato alle reali necessità. Qualche cosa di analogo però deve essere fatto anche per i sindacati. Sarebbe bene che la riforma dei finanziamenti arrivi entro la fine di aprile perché i partiti sono sotto scacco”.



Il sindaco di Varese: "Dimissioni? Gesto di responsabilità e affetto per i leghisti"

"Grande operazione di trasparenza e dimostrazione di affetto nei confronti della lega da parte della famiglia Bossi. Così la Lega ha la possibilità di riprendere il tragitto che sembrava essere in pericolo". E' il commento sul caso Bossi di Attilio Fontana, sindaco di Varese.



Garavaglia: "Onore a Bossi jr per una scelta difficile"

"La scelta delle dimissioni rende onore a Renzo Bossi per una scelta difficile. Siamo all'inizio di un'indagine e indipendentemente da tutto la scelta di fare un passo indietro è opportuna e davvero rende onore a Renzo Bossi. Non si è dimesso Casini con Cuffaro e questa è la dimostrazione che la Lega è un'altra cosa". Il leghista Massimo Garavaglia commenta così a Tgcom24 la decisione di Renzo Bossi. Sul raduno di domani a Bergamo aggiunge: "Domani sarà la dimostrazione che la Lega non è finita e che la Lega 2.0 ripartirà più forte di prima". E chiude con una nota su Rosy Mauro: "Io al posto suo mi sarei già dimesso".