Renzo Bossi: "Do l'esempio, mi dimetto"

- Renzo Bossi si dimette da consigliere regionale della Lombardia. "Senza che nessuno me l'abbia chiesto faccio un passo indietro in questo momento di difficoltà, do l'esempio", dice a Tgcom24. "Sono sereno e ho fiducia nella magistratura -aggiunge-, anche se non sono indagato". "E' giusto e opportuno farsi da parte, sono sereno e so benissimo cosa ho fatto", ha concluso.