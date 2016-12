foto Reuters Correlati M.O., Monti: negoziare per 2 Stati

Il premier al Santo Sepolcro

Una riforma "bilanciata" che "rende il mercato italiano più efficiente". Il premier Mario Monti torna a difendere la riforma del lavoro nel suo intervento di saluto alla cena con il presidente Shimon Peres a Gerusalemme. Rende, aggiunge, "il mercato del lavoro molto più flessibile a beneficio delle imprese e meno dualistico".

"Dai partiti grande prova di responsabilità"

"Il governo da me presieduto non è formato da personalità politiche ma è sostenuto dai tre maggiori partiti che prima non si parlavano e ora si parlano", nel segno di una "responsabilità nazionale" che molti all'interno e all'estero non accreditavano alla classe politica italiana. Così Mario Monti plaude al momento storico che il nostro Paese sta attraversando.



"Abbiamo sistema pensionistico più solido dell'Ue"

Il premier è poi tornato sulla prima riforma che il suo governo ha affrontato, quello delle pensioni. "Abbiamo elevato l'età pensionabile a 67 anni" e "secondo diversi esperti ora il sistema pensionistico italiano è strutturalmente il più solido d'Europa". Lo ha sottolineato intervenendo ad una cena in suo onore a Gerusalemme, offerta dal presidente israeliano Shimon Peres.