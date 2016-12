foto LaPresse

- "Certamente è indispensabile che il finanziamento dei partiti venga nuovamente regolato per legge in modo assai più rigoroso di quanto non sia avvenuto finora". Lo scrive in una nota il capogruppo del Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto. "Auspichiamo una intesa fra i partiti e i gruppi parlamentari disponibili", aggiunge. "Francamente non ci sembra questa materia del governo, di un suo decreto e ancor di più del decreto sulla corruzione".