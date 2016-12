foto Facebook Correlati Le foto della pagina Facebook 11:09 - "Pulizia, pulizia, pulizia senza guardare in faccia a nessuno". Lo scrive Roberto Maroni su Facebook. "Rivoglio la Lega che conosco - aggiunge - quella dei militanti onesti che si fanno un culo così sul territorio senza chiedere nulla in cambio, se non la soddisfazione di sentirsi orgogliosi di essere leghisti. Un abbraccio a tutti i barbari sognanti" conclude. Secondo fonti della Lega, i primi a saltare potrebbero essere Rosi Mauro e Renzo Bossi. - "Pulizia, pulizia, pulizia senza guardare in faccia a nessuno". Lo scrive Roberto Maroni su Facebook. "Rivoglio la Lega che conosco - aggiunge - quella dei militanti onesti che si fanno un culo così sul territorio senza chiedere nulla in cambio, se non la soddisfazione di sentirsi orgogliosi di essere leghisti. Un abbraccio a tutti i barbari sognanti" conclude. Secondo fonti della Lega, i primi a saltare potrebbero essere Rosi Mauro e Renzo Bossi.

La replica di Umberto Bossi non si è fatta attendere. "La pulizia è già in atto e c'è già chi la deve fare", ha detto il Senatur in un'intervista al quotidiano del Carroccio "La Padania". In prima pagina, il giornale della Lega titola: "Contro l'attacco che mira a dividere. Bossi: tutti uniti".



Intanto raccontano che il segretario provinciale di Brescia abbia già inoltrato la richiesta al Consiglio federale di espellere Renzo Bossi dal partito; un'altra richiesta - spiegano le stesse fonti - partirà dal segretario provinciale di Milano per chiedere l'esclusione di Rosi Mauro. Il terremoto che ha colpito il Carroccio non si arresta, nuove scosse sono previste nei prossimi giorni, sia sul piano giudiziario che su quello politico. Roberto Maroni e' stato chiaro nel lanciare dal suo profilo Facebook il grido di battaglia. "Non possiamo presentarci alle elezioni in questo stato", fanno sapere dal suo staff.



Il timore di Maroni, viene fatto osservare da un suo fedelissimo, è che ci sia qualcuno che possa passarla liscia, che ci possa essere il tentativo di "annacquare" le responsabilita' o di diluire i tempi dell'accertamento della verità.