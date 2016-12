Monti: "Sacrifici necessari per il bene del Paese"

foto LaPresse Correlati La visita di Monti in Libano 18:17 - L'Italia è in una fase di "sforzo per riforme che comportano sì sacrifici, ma necessari per riportare il Paese verso la crescita e a un ruolo influente e rispettato nell'Europa comunitaria". Parola di Mario Monti che, descrivendo il momento di "strategic review" dell'Italia, ha portato il suo saluto ai militari nostri connazionali del contingente Unifil, nella base di Shamaa, in Libano. - L'Italia è in una fase di "sforzo per riforme che comportano sì sacrifici, ma necessari per riportare il Paese verso la crescita e a un ruolo influente e rispettato nell'Europa comunitaria". Parola di Mario Monti che, descrivendo il momento di "strategic review" dell'Italia, ha portato il suo saluto ai militari nostri connazionali del contingente Unifil, nella base di Shamaa, in Libano.

"Riforma del lavoro è per i giovani"

Il premier ha poi spiegato che il lavoro per i giovani è "lo scopo principale" della riforma del lavoro "così come lo è tutta la politica economica del governo: una volta che tutti avranno dismesso le lenti del corporativismo lo riconosceranno e parteciperanno allo sforzo collettivo".



"Su finanziamento partiti il governo riflette"

Sul tema della riforma dei partiti il premier Monti si limita a spiegare che "il governo riflette, prende le sue posizioni ma non le esprime, pur trattandosi di temi importanti, di fronte ai militari dell'Unifil che meritano più attenzione".



"No alla riduzione del contingente italiano in Libano"

L'Italia "resta impegnata" nella missione Unifil dell'Onu, in Libano, finalizzata al monitoraggio della pace al confine con Israele, e ne sostiene gli sforzi per "la pace, l'unità, la stabilità e la sovranità del Libano" ha spiegato Monti dopo l'incontro con il primo ministro libanese, Nagib Mikati, sottolineando che "non vi saranno, nel prossimo futuro, riduzioni del contingente italiano che resta impegnato" nell'ambito di Unifil.