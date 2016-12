foto LaPresse

13:04

- I vertici della Lega sono stati convocati in via Bellerio. Nel quartier generale del Carroccio, a Milano, sono arrivati, oltre a Umberto Bossi, anche Giancarlo Giorgetti, Francesco Speroni e Roberto Calderoli. Entrando nella sede leghista, Castelli ha ribadito di aver già chiesto in passato di vedere i conti. "Lo avevo detto a Bossi - ha spiegato - e Bossi lo ha chiesto a Belsito. Ma Belsito non me li ha fatti vedere".