Terzo Polo: "Rosy Mauro si dimetta"

foto LaPresse 12:46 - Il Terzo Polo minaccia di boicottare i lavori di Palazzo Madama se la leghista Rosy Mauro, vicepresidente in Senato, non si dimetterà. "E' inaccettabile che una carica così prestigiosa sia infangata anche solo dal sospetto di comportamenti incompatibili con il decoro e la dignità della politica - dice il senatore Valditara, del Terzo polo -. Chiedo che Rosy Mauro si dimetta". Se Mauro non lo facesse, "il Terzo Polo dovrebbe boicottare i lavori".

Intanto contro Rosy Mauro arrivano anche altre proteste. E' stato infatti affisso anche un cartello contro la senatrice fuori dalla sede della Lega in via Bellerio. "Belsito, Mauro, Woodcock: tre nomi, stessa m... Fuori dalla Lega i traditori". E quando è stato fatto notare a uno dei militanti sul luogo che la Mauro veniva definita traditrice, il sostenitore ha strappato il cartello affermando che era stato sicuramente portato da qualcuno che non era della Lega.