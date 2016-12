foto Ansa Correlati Tutte le "spese" del Carroccio 23:08 - "Io adesso devo stare lontano, non posso fare altro, devo stare un passo indietro". Così il leader della Lega, Umberto Bossi, commenta le proprie dimissioni da segretario del Carroccio dopo la bufera giudiziaria che ha investito via Bellerio. "Hanno tirato dentro i miei figli in questa cosa tremenda - prosegue - L'unica cosa che posso fare adesso è cercare di tenere unito tutto, tenere unita la Lega, evitare che ci siano scontri tra i dirigenti". - "Io adesso devo stare lontano, non posso fare altro, devo stare un passo indietro". Così il leader della Lega, Umberto Bossi, commenta le proprie dimissioni da segretario del Carroccio dopo la bufera giudiziaria che ha investito via Bellerio. "Hanno tirato dentro i miei figli in questa cosa tremenda - prosegue - L'unica cosa che posso fare adesso è cercare di tenere unito tutto, tenere unita la Lega, evitare che ci siano scontri tra i dirigenti".

"Aiuto un po' i dirigenti - riprende Bossi - faccio quello che posso". Sono queste le parole del leader del Carroccio, che parla del ruolo che si è ritagliato all'interno del partito da lui fondato all'indomani delle dimissioni e della nomina del triumvirato, che reggerà la Lega fino al congresso.



E, alla domanda se in questo mpomento stia lavorando a fare pulizia, replica con tono deciso: "Pulizia nei conti della Lega? - aggiunge ancora Bossi - E' già in atto la pulizia, e c'è già chi la deve fare".



A Bossi sono state poi ricordate le prove di affetto di molti militanti, che continuano a sostenerlo con manifestazioni e cartelli a suo favore, nonostante tutto. E al riguardo il neopresidente leghista ha detto: "Sì, l'affetto dei militanti lo sento. Tanti insistono perché martedì sera vado a Bergamo alla manifestazioni che stanno organizzando... Non so se vado, vedrò".



In via Bellerio altri messaggi di sostegno a Bossi

Intanto, si sono aggiunti altri messaggi a quelli portati già giovedì scorso dai sostenitori della Lega all'esterno della sede di via Bellerio. "Grazie di cuore Umberto. Ti vogliamo bene", si legge su uno striscione appeso alle grate delle finestre della sede del Carroccio. Da giovedì resta il manifesto con la scritta "La Lega Nord è Bossi". E poi ci sono altri cartelli con altre scritte: "Woodcock, mille processi, zero successi. Torna a Napoli farabutto" e "Di Pietro 74 milioni di rimborsi elettorali per aprire un'agenzia a nome dei figli, perché nessuno indaga?".



Chiude la sezione di Malnate (Varese)

Chiude per protesta una sezione della Lega Nord del Varesotto. "Riteniamo profondamente scorretto il continuo ricorso all'auto-finanziamento da parte dei militanti e dei sostenitori della sezione quando i vertici del partito investono incautamente i proventi del nostro volontariato". A renderlo noto, con una lettera inviata alla segreteria federale del partito, è la sezione Lega Nord-Lega Lombarda di Malnate (Varese).



Idv e Terzo Polo: "Rosy Mauro si dimetta"

Rosy Mauro, travolta dallo scandalo della gestione dei fondi del Carroccio, è nel mirino di Terzo Polo e Idv che ne chiedono le dimissioni arrivando a minacciare di boicottare i lavori a palazzo Madama. Il suo partito, la Lega, intanto tace: non una sola voce si leva dal Carroccio a suo sostegno. Anzi per "Rosy la pasionaria", come era chiamata affettuosamente quando nel Carroccio erano ancora tutti amici, suonano sinistre le parole di Roberto Maroni che su Facebook invoca "pulizia nel partito".