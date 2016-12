Lega e Bossi: i commenti dei politici su Twitter

- L'eco della bufera che ha travolto la Lega e ha portato alle dimissioni di Umberto Bossi è risuonata, come ormai è solito accadere, anche su Twitter. Tra i commenti, più o meno ironici, degli utenti del social network dell’uccellino si leggono anche quelli, non molti per la verità, dei politici.

Matteo Salvini, storico militante della Lega, ha seguito da vicino la vicenda e dopo aver tweettato il 5 aprile, “Questo terremoto è l'occasione per pulire il partito. Le mele marce devono andare via” ha espresso, il giorno seguente, la sua ammirazione per il leader del Carroccio: “Umberto Bossi: per il bene della Lega faccio un passo indietro, chiunque abbia sbagliato pagherà. Grande Uomo e grande Politico. Forza!”.

La stessa ammirazione è stata espressa da Roberto Cota nel giorno più duro per il Senatur: “Umberto Bossi è un grande. Dopo discorso fatto oggi in Consiglio federale ha dimostrato di essere ancora più grande” e da Davide Boni, anche lui finito qualche tempo fa nella bufera tangenti: “In questo momento così difficile non posso che esprimere tutta la mia stima, la mia ammirazione e il mio affetto a Umberto Bossi”.

Da altre parti, però, giungono commenti di ben diverso tenore. Marco Follini, senatore del Pd, usa parole piuttosto dure: "Bossi e il suo patetico tengofamiglia. Come diceva Berlusconi? Sic transit gloria mundi" e ancora, “Le dimissioni di Bossi sono un (tardivo) atto dovuto. Spero ci venga risparmiata la favoletta sulla nobiltà del gesto”. Di poche, ma eloquenti, parole, Beppe Grillo: “Bossi fora di ball. La Lega è morta. Non la compiangeremo”. Nichi Vendola, invece, si esprime così: “Oggi Bossi invoca rabbia militanti Lega contro presunto complotto. È modo patetico di raccontare problemi che politica dovrebbe affrontare”.

Venti contrari, dunque, quelli che spirano su Twitter, ormai sempre più megafono della politica anche se altri esponenti politici hanno scelto di non tweettare e scegliere il silenzio o magari altri mezzi per diffondere la propria opinione.