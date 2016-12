foto Ansa

16:53

- E' iniziato nella sede della Lega Nord in via Bellerio l'incontro tra Umberto Bossi e Roberto Maroni. L'ex ministro dell'Interno con Roberto Calderoli e Manuela Dal Lago, dopo le dimissioni del Senatur, formano il cosiddetto triumvirato che guiderà il partito fino al prossimo congresso, quando sarà nominato un nuovo segretario. L'incontro, come ha spiegato Bossi, è stato chiesto da Maroni "per discutere le cose che dobbiamo fare".