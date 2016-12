foto LaPresse

16:35

- "Come ha detto Bossi, era l'unica modo per salvare la nave in questa tempesta perfetta che ci ha colpito". Così Roberto Castelli commenta le dimissioni del Senatur. Col passo indietro del leader del Carroccio, "la Lega ha dimostrato anche stavolta la sua diversità. Ricordo - ha aggiunto Castelli - che né Bersani si è dimesso per il caso Penati, né Fini per la casa a Montecarlo né Rutelli per il caso Lusi".