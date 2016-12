Monti cede sull'articolo 18, il Wall Street Journal si indigna:"Non è come la Thatcher"

- Solo pochi giorni fa l'autorevole quotidiano finanziario Wall Street Journal si complimentava con Mario Monti per l'ottima riforma del lavoro, paragonandolo alla Lady di Ferro inglese Margaret Thatcher. Ora la situazione è cambiata. Il governo ha ceduto alle pressioni dei sindacati e della sinistra e ha introdotto nuovamente il reintegro per i licenziamenti economici illegittimi. E il Wall Street Journal fa dietrofront e attacca il Premier.

"Monti non è come la Thatcher" sentenzia in un lungo articolo di fuoco un giornalista del Wsj. La Lady di Ferro, amata e odiata dagli inglesi, era famosa per il suo pugno duro e per la sua spinta riformista.

L'ex primo ministro inglese portò avanti delle riforme ampiamente contrastate dalla classe politica e dai cittadini inglesi, che però produssero gli effetti sperati. Aumentò tassi di interesse per ridurre un'inflazione alle stelle, aumentò l'Iva preferendo la tassazione indiretta a quella diretta e riformò il mercato del lavoro contro il volere dei sindacati.

"Ci vuole coraggio, non solo politico, a sfidare i sindacati" aveva commentato il Wsj non appena venne presentato il testo provvisorio della riforma del lavoro. "Le leggi italiane sul reintegro sono le più rigide d'Europa e non permettono un ricambio generazionale e flessibile di lavoratori ma soprattutto le imprese non sono messe in condizione di assumere perchè sono impossibilitate a licenziare".

La riforma aveva trovato il beneplacito degli economisti internazionali. L'abbattimento del totem "Art.18" era visto di buon occhio, un passo necessario perchè il mercato del lavoro italiano si potesse riprendere.

Monti sembrava proprio un dejavù, il "nuovo" Thatcher. Ma poi ha ceduto, si è arreso dopo la minaccia dello sciopero genereale della Cgil.

E per il Wall Street Journal è passato dall'essere l'alterego della Lady di Ferro ad essere quello di Ted Heath, il predecessore della Thatcher che mai riuscì a far ripartire il Regno Unito per via della sua ritrosia a inimicarsi sindacati e partiti politici.

Ora Mario Monti per il Wsj non è più un "Iron Mister", ha fatto un passo falso, ha ceduto alle forze sindacali e della sinistra, le stesse forze che stavano portando nell'abisso della Grecia anche l'Italia, prima del suo arrivo.

Marcegaglia al Financial Times: "Testo pessimo"

In queste ore tutti sembrano lamentarsi delle modifiche al testo della riforma del lavoro, contenti solo i sindacati, ma neanche troppo. Tra i detrattori della nuova riforma la più agguerrita è l'ex leader della Confindustria Emma Marcegaglia che ieri, dalle colonne del Financial Times, ha commentato: "Un testo pessimo, era meglio non fare alcuna riforma".

"Non erano questi gli accordi, assurdo inserire nuovamente il reintegro per i licenziamenti economici illegittimi" prosegue Marcegaglia, che appare estremamente delusa dalle modifiche apportate al testo. Ma non è solo l'articolo 18 il problema della riforma, al centro delle polemiche c'è anche la tassa sui contratti determinati, quell'1,4% in più che andrà a incidere ulteriormente sul costo del lavoro. "Così non va proprio, questa non è la riforma che riporterà in alto il mercato italiano" conclude Marcegaglia.