foto LaPresse

08:46

- ''Nessuno avrebbe scommesso che saremmo riusciti a modificare l'articolo 18, e adesso le imprese ci dicono che non è cambiato niente''. Il ministro del Lavoro, in un'intervista alla Stampa, bacchetta a distanzache ha bollato la riforma del governo come "testo pessimo". Per il ministro del Welfare si tratta di una "reazione incomprensibile" e di un inaccettabile ''teatrino delle parti sociali'' .