foto Ansa

01:55

- Al termine della giornata in cui Umberto Bossi si è dimesso da segretario federale della Lega, Roberto Maroni scrive sul suo profilo Facebook: "Lasciate perdere i giornalisti prezzolati e le trasmissioni tv che ci sparano addosso, oggi per noi leghisti è il giorno della passione e del dolore, ma da domani si riparte". Poi, a fianco di una foto che lo ritrae con Bossi: "Noi non molliamo mai, chi ci dà per morti ci allunga la vita".