Lega, l'addio di Bossi

Umberto Bossi dice a Tgcom24 che "le indagini porteranno a controllare tutto. Io non avevo nessuna voglia di star lì perché è giusto che ci sia mano libera per lavorare. Io ero solo d'intralcio, era inutile per me restare". Poi "nessuno mi ha chiesto le dimissioni ma mi sembrava doveroso farlo". Quanto a Maroni: "Traditore? Non è così". Poi sull'emozione del momento: "Mi sono messo a piangere, poi ho smesso perché ho visto che piangevano tutti".

Il senatur appare provato dalla giornata che segna la sua caduta. Raggiunto dai nostri microfoni davanti alla sua casa di Gemonio, al ritorno da Milano dove davanti al consiglio leghista ha rassegnato le dimissioni da segretario, spiega le proprie ragioni. Soprattutto familiari.



"I dati dicevano che c'erano i miei figli, che portano il mio cognome. Non potevo stare lì" dice. Alla domanda se ha parlato con i suoi figli risponde: "Sì, hanno cercato di difendersi".



Quanto a Roberto Maroni, per Bossi non è un traditore, "invece è tutto un pasticcio che ha messo insieme questo amministratore e che bisognerà risolvere".