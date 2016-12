foto Ansa

21:44

- L'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, ha commentato da Genova le dimissioni del segretario della Lega: "Sono dispiaciutissimo per Umberto Bossi". Belsito, all'origine dell'indagine sul finanziamento al partito che ha portato al passo indietro del senatur, non si pente di nulla: "Non è colpa mia. Non ritengo di aver mai mal agito".