Finanziamenti ai partiti, l'appello di Bersani

Il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, lancia un appello ad Alfano e Casini per regolamentare la situazione dei finanziamenti ai partiti. "I fatti gravissimi evidenziati dalle recenti inchieste sulla gestione delle risorse pubbliche attribuite ai partiti rendono improrogabile il cambiamento delle normative sulla trasparenza e i controlli dei bilanci", ha detto. "Procediamo rapidamente, passando dalle parole ai fatti", ha replicato Casini.

Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, in una lettera inviata al segretario del Pdl Angelino Alfano e al leader dell'Udc, Pierferdinando Casini, scrive che "su questi temi sono state depositate in Parlamento da diverse forze politiche proposte di legge che prospettano soluzioni largamente condivise. Mi pare ci siano le condizioni politiche per approvare in tempi brevissimi una legge di pochi articoli che abbia una corsia di assoluta priorità".



Il giro di vite di Bersani

Nel testo Bersani suggerisce l'obbligo di far certificare i bilanci dei partiti a società di revisione esterne e indipendenti; il controllo dei bilanci da parte della Corte dei Conti; la pubblicazione dei bilanci dei partiti sui siti internet dei partiti e sul sito della Camera; la riduzione a 5mila euro della soglia oltre la quale è obbligatoria la dichiarazione congiunta per le erogazioni liberali ai partiti. E poi sanzioni più incisive con decurtazione dei rimborsi elettorali proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate.



Alfano a Bersani: "Trasparenza partiti? Con me si fonda porta aperta"

"Con me si sfonda una porta aperta. Infatti, proprio ieri sera ho detto che mi farò carico di un testo sul quale lavora già il Pdl, che si basa su tre pilastri fondamentali: bilancio controllato e verificabile; bilancio trasparente e pubblicabile per chi volesse prenderne visione; volontaria contribuzione da parte dei cittadini a favore dei partiti tramite modelli o forme di finanziamento all'americana". E' quanto dichiara il segretario politico del Pdl, Angelino Alfano.



Casini: "Passiamo ai fatti concreti in fretta"

"Caro Pier Luigi, sono totalmente d'accordo con le considerazioni che mi fai in ordine alle normative che regolano trasparenza dei bilanci dei partiti. Molti degli argomenti che mi sottoponi sono contenuti nella proposta di legge, attualmente in discussione alla Camera. Procediamo rapidamente, insieme anche ai colleghi del PdL, passando dalle parole ai fatti". E' quanto scrive Pier Ferdinando Casini in risposta alla missiva di Bersani.