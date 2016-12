foto LaPresse Correlati Monti: "Riforma difficile da spiegare ma vitale"

Art. 18, Monti: "Riforma storica" 17:32 - "L'inizio del Governo Monti è stato buono, d'altronde eravamo vicinissimi all'abisso. Poi però le riforme sono state deludenti, e sui tagli della spesa pubblica finora non abbiamo visto nulla". Emma Marcegaglia, presidente uscente di Confindustria, commenta così sul Financial Times giudica il lavoro del governo. "La riforma del mercato del lavoro è molto cattiva - aggiunge -, non è ciò su cui avevamo trovato un accordo".

"Era meglio non fare nulla o cambiarla in Parlamento, questa riforma non rappresenta ciò di cui ha bisogno il Paese" aggiunge Marcegaglia. "The text is very bad", letteralmente "molto brutto", pessimo. E' questo il giudizio duro che si legge sulle pagine del quotidiano britannico. La leader degli industriali italiani ha aggiunto che, dal punto di vista produttivo, l'Italia "è caratterizzata da vischiosità del mercato del lavoro, da croniche carenze infrastrutturali, ma anche da bassi investimenti in capitale umano e ricerca".



"Monti era partito bene..."

A proposito del governo Monti, il numero uno di Confindustria ha dichiarato al quotidiano della City che "l'inizio è stato positivo: eravamo vicinissimi all'abisso" ma ha anche aggiunto che i passi successivi, soprattutto in campo di liberalizzazioni, sono stati deludenti. "Sui tagli alla spesa pubblica finora non abbiamo visto nulla", ha concluso Marcegaglia.