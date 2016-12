In attesa del congresso del partito, il Carroccio è quindi retto dalla terna composta da Roberto Maroni, Roberto Calderoli e Manuela Dal Lago. Sul nome del terzo partecipante della "troika" ci sarebbe stata battaglia visto che inizialmente era uscito il nome di Giancarlo Giorgetti.Umberto Bossi interviene anche Tgcom24 affermando cche "le indagini porteranno a controllare tutto. Io non avevo nessuna voglia di star lì perché è giusto che ci sia mano libera per lavorare. Io ero solo d'intralcio, era inutile per me restare". Poi "nessuno mi ha chiesto le dimissioni ma mi sembrava doveroso farlo". Quanto a Maroni: "Traditore? Non è così. Adesso c'è stato questo pasticcio messo in piedi dall'amministratore. Bisogna uscire,fare chiarezza e far tornare i soldi. ". Poi sull'emozione del momento delle dimissioni: "Mi sono messo a piangere, poi ho smesso perché ho visto che piangevano tutti".In un'intervista al quotidiano "La Padania" in edicola venerdì Umberto Bossi definisce l'inchiesta che ha portato alle sue dimissioni dalla guida della Lega Nord una "manovra chiara contro me e il partito". Tuttavia, resta combattivo: "Il fatto che io abbia dato le dimissioni non vuol dire che io scompaia. Se lo scordino. Resto nella Lega, da ultimo sostenitore o da segretario io resto sempre a disposizione della causa" dichiara alla Padania. "Da domani, mi chiameranno militante. Anzi, no. Semplice simpatizzante"."Mi dimetto per il bene del movimento e dei militanti. La priorità è il bene della Lega e continuare la battaglia". Lo ha detto Umberto Bossi al consiglio federale della Lega, secondo quanto riferito da Matteo Salvini, al termine della riunione, su Radio Padania. Bossi è stato nominato presidente della Lega, riferisce ancora Salvini, "da un consiglio federale commosso. Nessuno ha chiesto le dimissioni di Bossi, lui è arrivato già convinto, con una scelta decisa e sofferta"."Chi sbaglia paga qualunque sia il cognome che eventualmente porti". Lo ha detto Umberto Bossi durante il federale della Lega, secondo quanto ha riferito l'europarlamentare Matteo Salvini a Radio Padania.I sostenitori di Umberto Bossi, che si sono ritrovati davanti alla sede della Lega in via Bellerio, sono entrati nel cortile dell'edificio dal cancello destinato alle auto ed hanno iniziato a urlare "Bossi, Bossi" e "Padania Libera". E' stato srotolato anche uno striscione con scritto "Bossi: Venezia è con te!!!". Tra i cori anche "Butta fuori i traditori, butta fuori traditori"."C'è stata grande commozione quando Bossi, durante il federale, ha detto che voleva dare le dimissioni. Gli abbiamo chiesto di rinunciare ma è stato irremovibile": così Roberto Maroni racconta quel che è successo nei concitati momenti del Consiglio federale. "A Bossi ho detto: Umberto se deciderai di ricandidarti al congresso federale questo autunno io ti sosterrò", ha aggiunto Maroni, "alla fine del Consiglio federale io e Umberto ci siamo lungamente abbracciati". "Adesso ci mettiamo al lavoro per fare pulizia, andando a guardare i conti e aprendo tutti i cassetti", ha concluso l'ex ministro, "è importante anche che sia stato dato incarico a una società di revisione esterna per la verifica patrimoniale".Silvio Berlusconi è apparso ai suoi molto addolorato per la bufera giudiziaria che ha coinvolto Umberto Bossi e la sua famiglia. Qualcuno ritiene persino che il passo indietro del senatur gli sia stato consigliato proprio dal fondatore del Pdl come gesto di responsabilità, di fronte alla tempesta mediatica e giudiziaria. Non è escluso che anche oggi i due si siano sentiti, confermando un solido sodalizio personale nonostante le differenze politiche degli ultimi mesi. Con Umberto c'è innanzitutto un'amicizia personale, oltre che un legame politico, il suo gesto di grande responsabilità merita il rispetto di tutti, ha confidato il cavaliere a chi lo ha sentito in queste ore. Anche Umberto sarebbe stato vittima della solita magistratura a orologeria, è finita un'epoca, senza di lui nulla sarà più come prima, avrebbe detto ai suoi il leader pidiellino, preoccupato dal "dopo Bossi". In questi mesi i due leader si sono sempre tenuti in contatto. A metà marzo, riferiscono fonti parlamentari, Berlusconi e Bossi si sarebbero visti a Gemonio per sciogliere il nodo delle alleanze alle comunali e si sarebbero lasciati con una sorta di patto di non belligeranza.Il consiglio federale della Lega ha nominato Stefano Stefani nuovo amministratore del partito. Lo ha annunciato l'europarlamentare Matteo Salvini che ha partecipato al consiglio federale della lega e che ha anche precisato che sarà indicata una societa' di certificazione del bilancio esterna.Compito "primario" di Bossi, come presidente federale, sarà quella di "fare opera di mediazione fra le varie componenti": è quanto sostiene l'ultimo comma dell'articolo 15 dello Statuto della Lega Nord, dal titolo "Il Presidente Federale". Sarà lui, peraltro, a convocare il congresso straordinario che, per statuto, dovrebbe tenersi entro 30 giorni dalle sue dimissioni da segretario. Ma il partito avrebbe preferito allungare i tempi per non sovrapporsi alle elezioni amministrative e quindi convocare il Congresso entro autunno.