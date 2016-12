foto LaPresse Correlati Monti: "Riforma storica" 21:00 - Soddisfazione da parte del Pd per la riforma del lavoro del governo. "Quell'articolo non è scritto con la mia penna ma è un passo avanti importantissimo e risponde all'ansia che si stava diffondendo in milioni di lavoratori", ha dichiarato Pier Luigi Bersani commentando le modifiche sui licenziamenti economici, auspicando "ora un percorso celere in Parlamento con perfezionamenti". - Soddisfazione da parte del Pd per la riforma del lavoro del governo. "Quell'articolo non è scritto con la mia penna ma è un passo avanti importantissimo e risponde all'ansia che si stava diffondendo in milioni di lavoratori", ha dichiarato Pier Luigi Bersani commentando le modifiche sui licenziamenti economici, auspicando "ora un percorso celere in Parlamento con perfezionamenti".

Camusso: "Temiamo sorprese"

"Quando ci sarà un testo scritto, vi diremo se c'è un passo avanti. Non vorremmo ritrovarci sorprese, come in altre occasioni". Così Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, commenta il ddl Lavoro. Rispondendo all'appello del premier Monti sul senso della misura chiesto alle parti sociali per spiegare agli italiani la riforma, la Camusso ha aggiunto: "Noi abbiamo sempre avuto il senso della misura. Non riteniamo che l'appello sia per noi".



Angeletti: "Licenziare la Fornero"

"La vicenda dell'articolo 18, così come la vicenda degli esodati, se posso dirla con una battuta, rappresentano un fondato motivo per un licenziamento del ministro Fornero". Così il leader della Uil, Luigi Angeletti. "L'epoca della concertazione è finita", ha aggiunto, sottolineando comunque che il Parlamento non approverà la riforma del mercato del lavoro senza un preventivo accordo nella maggioranza.



Bonanni: "Bene soluzione su articolo 18"

"Mi pare che la questione che ci preoccupava di più è stata definita in modo ragionevole". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni. "La raccomandazione fatta da noi al presidente del Consiglio e che lui raccolse di non far coincidere i licenziamenti economici con eventuali situazioni fraudolente delle aziende è stata chiarita: ci sarà il reintegro nel caso le aziende tenteranno di portare avanti situazioni fraudolente. Ora è arrivato il momento di rasserenare il Paese come ci chiede il Presidente della Repubblica".