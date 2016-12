foto LaPresse Correlati Lavoro, Monti incontra Bersani

La lunga lista di suicidi

L'ultimo caso a Milano 13:35 - Antonio Di Pietro sferra un durissimo attacco al premier. "Mentre il presidente Monti dice le bugie sulla crisi che sarebbe finita ci sono persone che si - Antonio Di Pietro sferra un durissimo attacco al premier. "Mentre il presidente Monti dice le bugie sulla crisi che sarebbe finita ci sono persone che si suicidano . Quelle persone il presidente Monti le ha sulla coscienza" dice il leader dell'Idv in Aula. Poi Di Pietro, contestato dai banchi del Pd, accusa il governo "ladro" e "latitante": "Siete arrivati per risolvere i problemi e fate pagare l'Imu agli ospizi esentandone le fondazioni bancarie".

Proprio nel giorno in cui Monti e il ministro del Welfare, Elsa Fornero, presentano dunque la riforma del lavoro, uno delle misure per affrontare la crisi economica, Di Pietro va giù pesantissimo: "I problemi del Paese non si risolvono con l'articolo 18 ma con una nuova legge elettorale che cambi questa platea che indegnamente compone il nostro Parlamento".



"Governo al servizio delle lobby"

E rilancia le accuse al premier: "Siete arrivati per risolvere i problemi e fate pagare l'Imu agli ospizi esentandone le fondazioni bancarie. Siete al servizio delle lobby".