Inchiesta Belsito, le carte del gip

Il G.I.P., dotto FRANCESCO PETRONE, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe iscritto, tra gli altri, nei confronti di

MAFRICI Bruno, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 11/06/1975, residente a Milano, in via Borgogna, n. 7

INDAGATO

unitamente a GIRARDELLI Romolo, BELSITO Francesco, BONET Stefano, SCALA Paolo, TREVISAN Lisa, CAMINOTTO Leopoldo e ARCOLIN Nadia

del delitto p. e p. dagli artt. 81, secondo comma, 110, 648bis, commi 1 e 2, 61, n. 7, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e con persone in corso di compiuta identificazione, agendo fuori dai casi di concorso nel delitto presupposto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi, in violazione della medesima disposizione di legge,

- GIRARDELLI Romolo, detto l''ammiraglio, quale procacciatore di grandi affari a favore, tra gli altri, di BONET Stefano, BELSITO Francesco e MAFRICI Bruno;

- BELSITO Francesco, BONET Stefano e MAFRICI Bruno, quali soggetti legati al GIRARDELLI da compartecipazioni societarie, o da stabili rapporti di natura professionale in corso di compiuta ricostruzione, tra le quali:

1. EFFEBIIMMOBILIARE S.a.S. di ARVIGO Andrea, con sede in Genova, piazza Tommaseo 4/6 (Cf 01715350955) - avente per oggetto l'attività di mediazione nel settore immobiliare e commerciale, nonché l'attività di amministrazione di immobili e la consulenza nel campo immobiliare - della ! quale il GIRARDELLI è risultato socio del BELSITO attraverso il figlio GIRARDELLI Alex;

2. POLARE Scarl, riconducibile a BONET Stefano, del CUl sportello genovese GIRARDELLI Romolo risulta essere responsabile;

SCALA Paolo quale promotore finanziario di fiducia del gruppo BONET, abilitato ad operare su mercati esteri e specializzato nella gestione di articolate operazioni finanziarie portate a compimento in territorio cipriota

trasferivano all'estero, Cipro e Tanzania, somme di denaro di rilevante importo, sicuramente superiori alle operazioni relative ad € 1.200.000,00 ed a € 4.500.000,00, ovvero compivano in relazione ad esse complesse operazioni bancarie di "esterovestizione" e "filtrazione" in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

condotta posta in essere, relativamente al solo GIRARDELLI Romolo, al fine agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso ed armata (per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute) denominata '''ndrangheta'', presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia" ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca DE STEFANO" originariamente operante nel locale di Archi di Reggio Calabria, visti gli accertati rapporti di frequentazione con soggetti di vertice della stessa, tra i quali MARTINO Paolo e CANALE Antonio Vittorio, come risultanti dagli atti del proc. peno n. 215/99 R.G. notizie di reato/modo 21DDA in relazione alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 416bis C.p., contestata al GIRARDELLI in concorso con i soggetti appena indicati, per aver messo a disposizione della stessa articolazione territoriale le proprie competenze finalizzate - oltre che a fornire supporto logistico alla latitanza di Salvatore FAZZALARI, esponente di spicco della 'ndrangheta calabrese, attraverso la messa a disposizione di somme di denaro a ciò destinate - alla negoziazione, allo sconto ovvero alla monetizzazione di "strumenti finanziari atipici" di illecita provenienza.

Accertato in Reggio Calabria, Genova e Milano, a partire dal 22 ottobre 2009.

Secondo gli investigatori di Reggio Calabria Romolo Girardelli, detto "l'ammiraglio" avrebbe svolto il ruolo di intermediario fra Belsito e le cosche calabresi. Girardelli - recitano le carte del Tribunale - “è un procacciatore di grandi affari a favore di Belsito” e, già indagato dalla Dia nel 2002, risulta essere associato a “elementi di primissimo piano della cosca De Stefano”.