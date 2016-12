I soldi della Lega,Renzo Bossi assolve il padre Rosi Mauro: "Contro di me accuse infondate"

foto Ansa Correlati #asuainsaputa, il trend spopola su Twitter

Al suo arrivo in Consiglio regionale, Renzo Bossi ha detto: "Sono sereno, soldi dalla Lega non ne ho mai presi, non li ho presi in campagna elettorale e non li prendo adesso da consigliere". Anzi, "come tutti i miei colleghi verso una percentuale al movimento e come tutti mi pago il leasing alla macchina e vivo in affitto". Così il figlio del senatùr commenta l'inchiesta che ha coinvolto la Lega e il suo tesoriere.

Maroni: si cacci chi ha tradito la fiducia dei militanti

"Quello che ho letto sui giornali è sconcertante. Sono accuse molto gravi che portano un attacco senza precedenti alla Lega e alla sua gloriosa storia. Dobbiamo fare subito pulizia: chi ha tradito la fiducia dei militanti deve essere cacciato, senza guardare in faccia a nessuno". Roberto Maroni scrive questo messaggio sul suo profilo Facebook. L'ex ministro dell'Interno sottolinea anche che "la Lega è un grande movimento, patrimonio di tutti i militanti onesti. Troviamo subito in noi la forza per rinnovarci e per ripartire più forti di prima".



"Papà non c'era quando ci furono i lavori"

Renzo Bossi prende invece così le difese di suo padre. "Anche la mia famiglia di soldi dalla Lega non ne ha mai presi, per esempio deve finire ancora di pagare la ristrutturazione della casa di Gemonio, perché i lavori sono stati fatti quando papà era ancora in ospedale" nel 2004. Il figlio del senatùr ha voluto fare queste precisazioni parlando a margine del consiglio regionale dell'inchiesta che ha coinvolto l'ex tesoriere del movimento, Francesco Belsito, accusato fra l'altro di foraggiare le spese della famiglia Bossi.



"Sono io che verso soldi al partito"

"Come tutti i miei colleghi - ha aggiunto Bossi jr - do una percentuale al movimento e come tutte le persone mi pago le spese della macchina e vivo in affitto". Renzo Bossi ha comunque concluso dicendo di avere "fiducia nella giustizia, perché so che di soldi non ne ho presi dalla Lega e quindi a ogni domanda verrà data la giusta risposta".



"Il consiglio federale vigilava sui bilanci"

"I bilanci ci sono, c'è un consiglio federale, ci sono e ci sono sempre stati i probiviri che hanno un potere di controllo sull'amministratore della Lega". E a proposito dei meccanismi di controllo all'interno del Carroccio spiega: "Non è che l'amministratore ha sempre fatto quello che voleva, essendo stato controllato" per questo motivo "non ci sono bilanci opachi, c'è un consiglio federale che è a conoscenza di quelli che sono i bilanci della Lega e anche di tutti i gruppi regionali e parlamentari che la Lega ha".



Sentita dai pm la segretaria di Bossi

Una delle segretarie di Bossi, Daniela Cantamessa, è stata sentita in Procura a Milano per oltre due ore dai magistrati di Napoli, come testimone nell'ambito dell'inchiesta dei pm John Henry Woodcock, Vincenzo Piscitelli e Francesco Curcio nella quale Belsito è indagato per riciclaggio.Cantamessa ha detto di aver risposto alle domande e, circondata dal cronisti, ha spiegato che l'audizione "è stata nella norma e per nulla faticosa".



Rosi Mauro: "Contro di me accuse infondate"

Si difende dalle accuse anche la vicepresidente leghista del Senato Rosi Mauro: "Smentisco categoricamente tutte le notizie riguardanti la sottoscritta riportate dalla stampa. Le accuse nei miei confronti e del Sinpa, il Sindacato Padano che ho contribuito a fondare e che mando avanti con assoluta serietà e trasparenza, sono del tutto infondate".