foto Ap/Lapresse Correlati Ddl Lavoro, Monti convoca maggioranza

Monti al Financial Times: no a nuova manovra

Dl fiscale, salta la black list degli evasori 08:14 - "I partiti, se servirà, saranno in grado di dialogare tra loro e pensare a grandi intese anche dopo il 2013", a dirlo è il presidente del consiglio Mario Monti in un'intervista a La Stampa. "In questa fase abbiamo visto come reagiscono gli italiani a sentirsi dire, anche con linguaggio schietto, che occorre fare certe cose che pesano", afferma il premier facendo un passaggio sulle riforme. - "I partiti, se servirà, saranno in grado di dialogare tra loro e pensare a grandi intese anche dopo il 2013", a dirlo è il presidente del consiglio Mario Monti in un'intervista a La Stampa. "In questa fase abbiamo visto come reagiscono gli italiani a sentirsi dire, anche con linguaggio schietto, che occorre fare certe cose che pesano", afferma il premier facendo un passaggio sulle riforme.

I rapporti con Berlusconi

"Ogni volta che penso ai cambiamenti nella società e nella politica mi convinco ancor di più che i comportamenti virtuosi non saranno abbandonati. E sarà bello guardare tutto questo dal di fuori", dice il premier che parla anche del suo rapporto con Berlusconi. "Superata una fase iniziale di normale adattamento a una situazione nuova, il mio predecessore ha manifestato un importante e continuo sostegno", dichiara. "Sulle grandi questioni internazionali lo tengo informato e partecipe e gli chiedo suggerimenti".



Nessuna nuova manovra in arrivo

"Abbiamo un obiettivo molto ambizioso che non ho scelto io, il bilancio in pareggio nel 2013, ma ci siamo lasciati dei margini e per questo non crediamo proprio che un eventuale andamento più negativo dell'economia reale imponga una nuova manovra". Così Monti spiega che la crescita "non è realizzabile nel brevissimo periodo". "Abbiamo lavorato per evitare la soluzione peggiore: le misure prese stanno avendo e avranno un effetto recessivo ma che va comparato con lo scenario greco, non con uno scenario di crescita che non era dato", rileva Monti. "Abbiamo evitato di finire come la Grecia, ora i provvedimenti di crescita richiedono più tempo".



Il premier commenta i casi di suicidio tra gli imprenditori e gli artigiani. "Sono cose drammatiche, anche in Grecia i suicidi sono molto aumentati. L'unica risposta adeguata e seria che possiamo dare - dice - è quella di risanare e rilanciare il Paese".