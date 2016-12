foto Ansa Correlati Angeletti: Fornero va licenziata per giusta causa

Dl fiscale, salta la black list degli evasori 00:13 - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha avuto nel pomeriggio un lungo incontro a Palazzo Giustiniani con il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, in vista della definizione del disegno di legge sulla riforma del lavoro, sulla quale restano ancora alcuni nodi. Il colloquio è durato circa un'ora. In serata il vertice di maggioranza. "E' andata bene, sono stati sciolti tutti i nodi", ha commentato il premier. - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha avuto nel pomeriggio un lungo incontro a Palazzo Giustiniani con il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, in vista della definizione del disegno di legge sulla riforma del lavoro, sulla quale restano ancora alcuni nodi. Il colloquio è durato circa un'ora. In serata il vertice di maggioranza. "E' andata bene, sono stati sciolti tutti i nodi", ha commentato il premier.

Depistaggi per organizzare il summit segreto

L'incontro tra Monti e Bersani è avvenuto in gran segretezza nell'ufficio del premier a Palazzo Giustiniani. A insospettire i cronisti l'uscita in contemporanea di entrambi, Monti a bordo di una Passat da Palazzo Chigi, Bersani dalla sede del Pd e i movimenti degli uomini delle rispettive scorte nei pressi del Pantheon.



Ai giornalisti che chiedevano al segretario del Pd dove andasse, Bersani ha spiegato che andava alla Camera, dove però nessuno lo ha mai visto. Quello che è andato in "scena" nel pomeriggio è quasi il bis del famoso "vertice del tunnel" - quello che congiunge palazzo Madama con palazzo Giustiniani - e che vide Monti ricevere in gran segretezza i tre segretari della sua maggioranza. Il premier, prima di incontrare Bersani, ha avuto un colloquio con il ministro del Lavoro Elsa Fornero a Palazzo Chigi.



Fornero: "Per me il disegno di legge è pronto"

"Spero sia pronto al massimo per domani mattina", dice il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, del ddl per la riforma del mercato del lavoro. "Dal mio punto di vista è praticamente pronto", spiega, aggiungendo che mancano alcuni dettagli che metterà a punto con Monti. Ritocchi che saranno probabilmente in discussione coi vertici della maggioranza.



In serata vertice con Alfano, Bersani e Casini

E' terminato dopo circa tre ore l'incontro sulla riforma del mercato del lavoro tra Mario Monti e i leader dei partiti della maggioranza, Alfano, Bersani e Casini. Presente anche il ministro del Welfare, Elsa Fornero.



Monti: "Intesa per iter efficace e tempestivo"

"Il governo e i leader delle forze politiche di maggioranza si sono impegnati per un iter di approvazione efficace e tempestivo della riforma in Parlamento", fa sapere in una nota ufficiale Palazzo Chigi.



Bersani: "Ora il governo decida"

"Abbiamo detto le nostre cose, ora il governo deciderà". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani al termine del vertice di maggioranza con Monti.