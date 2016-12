foto LaPresse Correlati Monti al Financial Times: no a nuova manovra

- "La vicenda dell'articolo 18, così come la vicenda degli esodati, se posso dirla con una battuta, rappresentano un fondato motivo per un licenziamento del ministro". Il riferimento, nell'intervento di Luigi Angeletti, è a Elsa Fornero, che dovrebbe dunque, nell'opinione del segretario della Uil, essere licenziata per "giusta causa". "L'epoca della concertazione - aggiunge il sindacalista - è finita".

"Pensiamo che il vero problema che abbiamo" sia la questione fiscale, ha aggiunto Angeletti. "Il fatto che l'eccessiva pressione fiscale sul lavoro dipendente, non solo crea ingiustizia sociale, ma sta provocando una caduta dei consumi e un taglio dei posti di lavoro", ha detto il segretario della Uil sottolineando che è giunto il momento di "mobilitarsi sul serio con un'iniziativa sul campo".



Sciopero insieme a Cgil e Cisl

La segreteria nazionale della Uil ha convocato la direzione per il prossimo 12 aprile durante la quale proporrà a Cgil e Cisl di programmare iniziative di mobilitazione, da attuare tra la fine del mese di aprile e i primi del mese di maggio, con l'obiettivo di sollecitare politiche fiscali e provvedimenti idonei alla soluzione dei problemi che impediscono la crescita del Paese.



"I tecnici ci spingono verso la recessione"

La politica dei tecnici "ha dato una spinta verso la recessione - attacca ancora Angeletti -. Avevamo una fondata fiducia nella possibilità che il governo fosse capace di affrontare l'emergenza economica, che bisognasse avere un atteggiamento collaborativo e non essere pregiudizialmente ostili, ma abbiamo visto che il prodotto della loro politica, ammesso che abbia parzialmente risanato il bilancio dello Stato, ha dato una spinta verso la recessione". Secondo Angeletti "con una recessione di queste dimensioni prolungata nel tempo anche l'obiettivo del deficit zero rischia di essere difficile da raggiungere. Nel frattempo - ha concluso - aumenteranno i disoccupati, abbiamo già perso mezzo milione di posti di lavoro ed è realistico che nel 2012 ne perderemo altri 300mila".