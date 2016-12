foto Ap/Lapresse

10:17

- "Chiunque conosca Umberto Bossi e la sua vita personale e politica non può essere neanche sfiorato dal sospetto che abbia commesso alcunché di illecito. In particolare per quanto riguarda il denaro della Lega, a cui ha dato tutto se stesso. Perciò esprimo a Bossi la mia più affettuosa vicinanza". Il messaggio di solidarietà per il leader leghista è firmato da Silvio Berlusconi, in una nota diffusa nel giorno della bufera scatenata dal caso Belsito.