foto Ansa 09:10 - Dovrebbe essere illustrato oggi al Consiglio dei ministri l'articolato del ddl sulla riforma del mercato del lavoro. Il testo, che sarà presentato dal ministro del Lavoro Elsa Fornero, salvo sorprese dell'ultima ora, non dovrebbe contenere modifiche di rilievo rispetto al documento di base presentato al Consiglio dei ministri del 23 marzo e illustrato alle parti sociali.

Anche per quanto attiene la flessibilità in uscita, l'articolo 18 e le varie tipologie di licenziamenti indicati dal governo, non dovrebbero dunque esserci novità nel testo che sarà presentato: neanche, salvo sorprese dell'ultima ora, sulla possibilità di reintegro per i lavoratori licenziati per motivi economici, chiesta in prima battuta dalla Cgil e ribadita ancora oggi dal leader del sindacato Susanna Camusso.



Per il ddl non è previsto un vero e proprio "via libera", visto che il Cdm lo ha già approvato il 23 marzo, con la formula "salvo intese", ma si attendeva comunque una formalizzazione dell'articolato prima dell'invio alle Camere. Una "messa a fuoco" che doveva necessariamente avvenire alla presenza del premier Mario Monti che ha seguito passo passo l'evoluzione della trattativa con le parti sociali.



Qualora le attese per una riformulazione del testo sui punti più controversi, come i licenziamenti economici, andassero deluse in sede di consiglio dei ministri, la partita si riaprirà comunque in Parlamento al quale il presidente del Consiglio ha sempre riconosciuto il ruolo di interlocutore principale sul tema.