Tagli alla Camera, Pivetti: "Farò ricorso"

"Non lo faccio io il ricorso - chiarisce la Pivetti -, lo farà chi lavora per la mia segreteria. Non posso permettere di veder mettere gente in mezzo alla strada. Voglio salvare questi posti di lavoro e li salverò".

"Non è un ricorso contro la delibera - si giustifica - ma contro gli effetti della delibera. Per me non voglio nulla. Io non ho alcun benefit. Uso i mezzi pubblici, non ho auto di servizio, mi pago tutto. L'auto blu non l'ho mai usata - ha aggiunto -. Avevo solo disponibilità di denaro pubblico per far lavorare della gente".

"Io privilegiata? - ha concluso la Pivetti -. Venitemi appresso una giornata e poi ditemi se sono una privilegiata. La lotta alla Casta è una moda dove chi sta a casa seduto si fa bello facendo finta di fare il giustiziere. Non ho particolare stima per i qualunquisti che individuano un bersaglio e ci sparano addosso senza informarsi".