foto LaPresse 11:54 - Un gavettone che non si scorderà facilmente uno dei figli di Umberto Bossi. Roberto infatti è stato condannato dal giudice di pace di Gavirate (Varese) per ingiuria e lesioni: Bossi jr ha insultato un militante di Rifondazione Comunista che stava attaccando manifesti elettorali , lanciandogli contro - assieme ad un altro giovane - anche un palloncino-gavettone con dentro candeggina. Il risarcimento è di 1.400 euro. - Un gavettone che non si scorderà facilmente uno dei figli di Umberto Bossi. Roberto infatti è stato condannato dal giudice di pace di Gavirate (Varese) per ingiuria e lesioni: Bossi jr ha insultato un militante di Rifondazione Comunista che stava attaccando manifesti elettorali , lanciandogli contro - assieme ad un altro giovane - anche un palloncino-gavettone con dentro candeggina. Il risarcimento è di 1.400 euro.

Il 21enne doveva rispondere di ingiuria ''per avere offeso il decoro e l'onore di Luigi Schiesaro'', militante di Rc, ''proferendo nei suoi confronti la seguente frase: ''eccolo li' il bastardo'' e di lesioni ''per aver procurato lesioni'' all'uomo di 49 anni ''guaribili in 7 giorni come da referto agli atti''.



L'episodio - come ricostruito dall'avvocato D'Alessio del Foro di Milano, che assisteva Schiesaro assieme alla collega Martina Bianchi - risale al marzo 2010.



Schiesaro e altri militanti stavano attaccando manifesti in alcuni spazi elettorali a Laveno Mombello, alla vigilia delle amministrative, quando Roberto Bossi e un altro giovane (anche lui condannato) sono passati in zona a bordo di un'auto li hanno insultati e hanno lanciato alcuni "gavettoni" con dentro candeggina. Uno di questi ha colpito Schiesaro provocandogli una irritazione al volto.