foto LaPresse Correlati Lavoro, Istat: disoccupazione record 17:46 - "Per il governo la riforma del lavoro rappresenta una spinta alla crescita". Lo spiega il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ad Amman. "La situazione non soddisfacente nel mercato infatti rappresenta un ostacolo alle prospettive per nuova occupazione", aggiunge. "Il disegno di legge sarà presentato da qui a qualche giorno - poi afferma - per sottoporlo alla mia firma, che è solo di autorizzazione alla presentazione". - "Per il governo la riforma del lavoro rappresenta una spinta alla crescita". Lo spiega il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ad Amman. "La situazione non soddisfacente nel mercato infatti rappresenta un ostacolo alle prospettive per nuova occupazione", aggiunge. "Il disegno di legge sarà presentato da qui a qualche giorno - poi afferma - per sottoporlo alla mia firma, che è solo di autorizzazione alla presentazione".

Il Capo dello Stato ha poi sottolineato la difficile situazione dell'economia nel nostro Paese, dicendo: "I dati dell'Istat, che tra l'altro non ho avuto modo di leggere di persona, possono aggiungere qualcosa ma sappiamo benissimo che esiste un problema molto serio di stagnazione e non crescita con rischi per l'occupazione, per le crisi aziendali di imprese più piccole e grossi insediamenti".



"Non è che l'approccio del governo non ha nulla a che fare con la crescita", aggiunge ancora il Presidente rivolgendosi ai cronisti che gli chiedono se la riforma del lavoro possa influire sulla crescita economica del Paese e contribuire ad abbassare la disoccupazione.



"A chi dice: 'Non occupatevi del mercato del lavoro, occupatevi della crescita perché c'è la disoccupazione' - sottolinea poi Napolitano - il governo risponde: 'Io mi occupo della crescita e voglio aprire nuove prospettive per l'occupazione, ritenendo che l'ostacolo sia rappresentato da una situazione non soddisfacente, molto farraginosa, che si è venuta a creare nel mercato del lavoro".



"Si può avere l'opinione che si vuole, ma quando si ritiene di dover intervenire sulla struttura delle relazioni industriali e su quella della contrattazione che richiedono di essere riformate - conclude il presidente - lo si fa nella convinzione che ciò possa agevolare la crescita degli investimenti in Italia".



Quanto ai tempi di presentazione del ddl, Napolitano ribadisce che saranno brevi: "Martedì sera vedrò lo stato dell'arte perché il presidente del Consiglio doveva esaminare il progetto preparato dal ministro Fornero e da altri membri del governo, e vedrà se è pronto per sottoporlo alla mia firma", spiega, sottolineando che la sua firma "è soltanto di autorizzazione alla presentazione al Parlamento" in quanto "non è un decreto legge".