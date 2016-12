foto Da video

15:16

- Se l'esecutivo non cambierà idea sull'articolo 18, la Cgil andrà allo sciopero generale. Lo conferma il segretario generale, Susanna Camusso. "Nel Paese - ha spiegato - quell'ipotesi non ha possibilità di passare. Bisogna aiutare il premier a riflettere. Stupisce che singolarmente - ha aggiunto la Camusso - gli imprenditori dicano che l'articolo 18 non è il problema ma poi ufficialmente battano i pugni sul tavolo per ottenere modifiche".