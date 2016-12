foto LaPresse 13:39 - "Meglio fare la riforma insieme che separati". Con queste parole arriva il sì del segretario del Pdl, Angelino Alfano, alla modifica dell'articolo 18. Alfano si chiede però "cosa si fa se la Cgil dice no. Ci preoccupa che l'agenda la detti il sindacato e non il governo". Il segretario dl Pdl sottolinea quindi che "se il tentativo è quello di non scontentare la Cgil, il nostro è quello di non scontentare gli italiani". - "Meglio fare la riforma insieme che separati". Con queste parole arriva il sì del segretario del Pdl, Angelino Alfano, alla modifica dell'articolo 18. Alfano si chiede però "cosa si fa se la Cgil dice no. Ci preoccupa che l'agenda la detti il sindacato e non il governo". Il segretario dl Pdl sottolinea quindi che "se il tentativo è quello di non scontentare la Cgil, il nostro è quello di non scontentare gli italiani".

"E' il governo e non il sindacato - riprende Alfano, intervenuto a margine di un convegno a Palermo - che ha come bussola il bene dell'Italia e degli italiani". E aggiunge: "Se il tentativo è quello di non scontentare la Cgil, il nostro è quello di non scontentare gli italiani approvando una riforma che crei più sviluppo e occupazione".



Sulla riforma del lavoro, il segretario del Pdl dice poi che "il nostro scopo non è quello di mettere in difficoltà il Pd ma di fare una cosa giusta per l'Italia. Ci dobbiamo sforzare di trovare su ogni argomento una soluzione. Non credo che Bersani o il Pd si vogliano sottrarre sulla riforma del lavoro".