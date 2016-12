Legge voto, Casini per alternanza

foto LaPresse Correlati Casini alTg4: sì alternanza, no armate Brancaleone 23:11 - Secondo Pier Ferdinando Casini, la riforma delle legge elettorale così come si sta delineando, non determinerà la fine del bipolarismo. Intervistato dal Tg4 il leader dell'Udc spiega: "Se posso sintetizzare è un "sì" alla democrazia dell'alternanza imperniata sulla competizione tra partiti diversi e alternativi tra loro. Ma "no" alle armate Brancaleone che si mettevano assieme per vincere, ma poi non riuscivano a governare". - Secondo Pier Ferdinando Casini, la riforma delle legge elettorale così come si sta delineando, non determinerà la fine del bipolarismo. Intervistato dal Tg4 il leader dell'Udc spiega: "Se posso sintetizzare è un "sì" alla democrazia dell'alternanza imperniata sulla competizione tra partiti diversi e alternativi tra loro. Ma "no" alle armate Brancaleone che si mettevano assieme per vincere, ma poi non riuscivano a governare".

Quanto al futuro ruolo dei tecnici, Casini non crede a un Monti bis nel 2013 e poi osserva: "Si deve parlare di uno strumento partito che serva a superare la dicotomia tra tecnici e politici che c'è stata fino a oggi. La politica ha bisogno di tecnici, ma i tecnici senza la politica non vanno da nessuna parte".



Apertura sulla giustizia

Il leader Udc tende la mano al Pdl: una riforma della giustizia ''serve, cosi' come la riforma del mercato del lavoro''. E la riforma deve contemplare anche la responsabilità civile dei magistrati che ''è un principio che nessuno discute; si tratta di vedere come declinarlo''.