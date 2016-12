Inaugura "Viale Padania", Umberto Bossi contestato in provincia di Milano

foto LaPresse Correlati Contestato il leader della Lega 19:43 - Una decina di contestatori, con in mano dei tricolori, hanno contestato Umberto Bossi, a margine dell'inaugurazione di "Viale Padania" a Marcallo Con Casone, in provincia di Milano. I manifestanti, tenuti ad alcune centinaia di metri dal palco, hanno urlato "vergogna" al passaggio del segretario federale della Lega Nord. - Una decina di contestatori, con in mano dei tricolori, hanno contestato Umberto Bossi, a margine dell'inaugurazione di "Viale Padania" a Marcallo Con Casone, in provincia di Milano. I manifestanti, tenuti ad alcune centinaia di metri dal palco, hanno urlato "vergogna" al passaggio del segretario federale della Lega Nord.

Alcuni dei contestatori, oltre ai tricolori, brandivano cartelli su cui era scritto "La Padania come Disneyland Ocopoli e Topolinia" o "Marcallo con Casone non è Padania, è Italia" o, ancora, "Viva Bossi e Paperino, ma anche Minnie e Topolino". Sotto il palco è poi riuscita a schierarsi un'altra decina di manifestanti con dei tricolori.



Bossi: "Pochi vogliono l'Italia"

Immediata la replica di Bossi contestazioni coi tricolori. "L'Italia la vogliono solo i pochi rimasti: non c'è speranza per i tricoloristi, che perdono tempo, perché vengono forze potentissime che non vogliono l'Italia ma la Padania", ha detto.



Il Senatur: "Monti voleva farsi vedere con me"

"Un po' di tempo fa Monti mi telefona e mi dice: 'una domenica ci vediamo davanti alla chiesa del Sacro Monte a Varese con le nostre famiglie'. Io gli ho risposto: 'e magari c'è anche la Rai, così si vede che anche la Lega è con lei...'". E' questo il nuovo affronto di Bossi contro il premier. A margine del comizio nel Milanese ha confermato di aver risposto di no al premier, perché "siamo in formazioni opposte, non sono mica Berlusconi io: un avversario è un avversario".