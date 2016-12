Il piano del governo contro il caro bollette

- L'aumento dell'elettricità e del gas per il trimestre che va da aprile a giugno comporterà un'ulteriore spesa per una famiglia media di settanta euro all'anno, proprio nel momento più difficile della recessione. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, annuncia un intervento a breve contro gli aumenti, e per questo ha pronto un piano per fermare il caro bolletta. La bozza di decreto, che consiste nel tagliare il sostegno economico all'energia pulita, servirà secondo il Ministro "ad evitare che le bollette aumentino ulteriormente" riferendosi ai ritocchi previsti per maggio. Ecco il piano del governo per "ammortizzare" la botta

Accelerare l'avvio della Borsa del gas

Il costo della materia prima è alla base dei rincari della bollette, il problema è che il prezzo del gas è legato a quello del petrolio, e per fare in modo che non sia più così serve una maggiore liberalizzazione del mercato del gas. Per questo il Governo ha separato Eni, principale operatore, dalla rete di Snam. Ma non basta, occorre anche accelerare l'avvio della Borsa del gas, sul modello di quella elettrica, per abbassare i prezzi.

Spinta a liberalizzare il mercato dell'energia

Il deprezzamento dell'Euro sul dollaro ha contribuito a portare il prezzo della materia prima ai massimi storici, e visto che l'energia si compra in dollari, è naturale un aumento delle bollette. Per questo, Utility locali e grossisti di gas sostengono che un mercato non più vincolato abbasserebbe i prezzi. L'Authority per l'energia e il gas invece pensa che ancora non vi siano le condizioni per una totale apertura.

Stop agli incentivi sulle "rinnovabili"

Se da un lato il boom dell'energia verde ha creato 150mila nuovi posti di lavoro e ha fatto risparmiare oltre 100 milioni di euro alle famiglie che si auto producono energia, è anche vero che ha creato scompensi nel sistema. Sulle famiglie pesa il costo degli incentivi (fino ad un anno fa i più alti d'Europa), che sono andati tutti a carico delle famiglie, e adesso il governo vuole intervenire per rivedere i meccanismi di incentivazione.

Energia, non bisogna rivolgersi all'estero

E' indubbio che il freddo record di Febbraio, con temperature sotto lo zero in gran parte del Paese, hanno influito molto sull'aumento delle bollette del gas. Ma c'è un ulteriore elemento che pesa sui rincari di Primavera: nella bolletta sono previsti anche i "costi per il mantenimento in equilibrio del sistema".Questo significa che l'energia rinnovabile e quella tradizionale, devono essere usate al meglio per evitare di doversi rivolgere all'estero, occorrono quindi continui investimenti sulla rete che sono aumentati in relazione al boom delle energie verdi. L'autorità ha segnalato che: "Nell'aumento del 5,8% delle bollette elettriche l'effetto delle rinnovabili vale circa il 40%".