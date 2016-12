Calearo sbotta: "Basta insulti, mi dimetto"

Inizialmente spiega il motivo delle sue molteplici assenze alla Camera. Racconta che verso Natale la moglie si è ammalata gravemente e nel frattempo si era messo a lavorare nella sua azienda. Poi la moglie è morta il 19 marzo scorso e Calearo ha fatto il suo rientro in aula. Ma lo "schifo" si è impadronito di lui, non riusciva più a sopportare la tanto vituperata "Casta".

Alla constatazione del giornalista del Fatto "Dimettendosi potrebbe tenersi lontano dallo schifo" Calearo coglie la palla al balzo e, così, su due piedi dice: "Lo sa che le dico? Basta, mi dimetto, così la finiamo con le polemiche". Della data di dimissioni non c'è l'ombra, aspetta che "quegli schiocchini del Pd" la smettano di attaccarlo. Poi scriverà a Fini.

E poi continua e parla del suo non essere di sinistra, racconta che al momento della candidatura al Pd lui avvertì il partito di non essere proprio vicino alle loro idee politiche. E poi ricomincia a sparare sulla Casta: "Troppi politici di professione. Parlamentari da vent'anni che non sanno cosa significhi lavorare. Che schifo. In Parlamento dovrebbero esserci solo persone come me e Berlusconi".