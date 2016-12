L. elettorale, Bossi: "Berlusconi cerca intesa"

foto LaPresse 16:44 - "Berlusconi cerca sempre di fare accordi. Ma non sull'alleanza. Vuole fare l'accordo sulla legge elettorale". Ha risposto così il leader della Lega, Umberto Bossi, durante una chiacchierata con i giornalisti, smentendo le indiscrezioni di un incontro a Gemonio nei giorni scorsi con il capo del Pdl. L'avrebbe solo "intravisto" di recente, dice il numero uno della Lega Nord. - "Berlusconi cerca sempre di fare accordi. Ma non sull'alleanza. Vuole fare l'accordo sulla legge elettorale". Ha risposto così il leader della Lega, Umberto Bossi, durante una chiacchierata con i giornalisti, smentendo le indiscrezioni di un incontro a Gemonio nei giorni scorsi con il capo del Pdl. L'avrebbe solo "intravisto" di recente, dice il numero uno della Lega Nord.

Il Senatur ha poi parlato del governo tecnico: "Il lavoro per i giovani è una cosa importante, fondamentale, si fa, se si crea sviluppo, non se si creano tasse: questo è l'errore fondamentale di questo esecutivo".



"Un Monti, in Germania, non ci sarebbe stato: lo avrebbero bastonato, che è giusto", ha poi ribadito. "Lo Stato italiano non lascia stare i suoi Comuni, interviene continuamente", ha spiegato Bossi, affermando che il "popolo lombardo è buono e sopporta", mentre in Germania, che è uno Stato federale, queste cose non le permetterebbero. Del suo rapporto con Maroni, il leader del Carroccio ha aggiunto: "Siamo amici da troppo tempo, pensate che il primo leghista in casa era suo padre". "A volte - ha ammesso - vengono fuori le discussioni, le liti, ma sono discussioni in famiglia che durano poco".