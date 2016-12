foto Ansa

12:59

- Mario Monti dice di essere "molto lieto" che sia tornato il sereno in un dibattito, quello sulla riforma del lavoro, "che si era levato di colpo e senza fondamento". Il premier ha poi detto che non ha ricevuto pressioni dal Colle per inviare la lettera di chiarimento al "Corriere della Sera" sulla vicenda e ha ribadito di non aver fatto nessuna marcia indietro. Inoltre ha chiarito di non aver convocato nessun vertice con i leader politici.