Bersani: "Vertice con Monti?Non so"

- "La situazione è molto difficile ed è sotto gli occhi di tutti, con i limiti e le ristrettezze economico-finanziarie - ha detto Pier Luigi Bersani -. E' evidente che siamo in recessione. Occorre soprattutto dare un po' di lavoro e alleviare il carico sociale enorme". Il segretario Pd ha poi detto, riguardo a un possibile vertice con Monti: "Non so se ci sarà un vertice e comunque io vado dove sono invitato".

Per il leader del Pd bisogna accelerare per una riforma del lavoro efficace, una sorta di libera a una corsia veloce ''come fosse un decreto''. ''Problemi zero a dare l'impegno per questo, vorrei la velocità di un decreto''. Bersani ha poi sottolineato che ''la proposta dei democratici "è di cambiamento dell'art.18 in un direzione che va verso le migliori esperienze europee, tedesca o danese. Nella riforma ci sono cose che abbiamo chiesto noi, cose buone, ma in alcuni punti va corretta''.

Ma per il leader dell'Udc se continua questo tira e molla sul lavoro si rischia parecchio: ''Non è la riforma dell'art. 18 che rischia di insabbiarsi - dice Pierferdinando Casini - ma il governo''. Quindi sollecita una soluzione rapida del problema che, ribadisce, ''è sul tappeto''

Anche il Pdl pungola i democratici sulla riforma del lavoro: "Il nostro scopo non è quello di mettere in difficoltà il Pd - spiega Alfano - ma di fare una cosa giusta per l'Italia. Ci dobbiamo sforzare di trovare su ogni argomento di trovare una soluzione". Quindi una supposizione che suona più come un avvertimento: "Non credo - aggiunge il leader piddiellino - che Bersani o il Pd si vogliano sottrarre sulla riforma del lavoro".