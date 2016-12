Camusso: "Basta annunci, ora la crescita"

foto Da video 17:35 - "Bisogna iniziare a fare delle cose perché la crescita diventi realtà". L'appello è di Susanna Camusso, che continua: "Non si può continuare con gli annunci. Abbiamo capito che la riforma da sola non crea posti di lavoro". Il segretario Cgil dice poi: "L'articolo 18 è la misura della dignità del lavoro. Saremmo felici se nella mobilitazione non ci fosse un solo sindacato ma tutti quanti che scioperano insieme". - "Bisogna iniziare a fare delle cose perché la crescita diventi realtà". L'appello è di Susanna Camusso, che continua: "Non si può continuare con gli annunci. Abbiamo capito che la riforma da sola non crea posti di lavoro". Il segretario Cgil dice poi: "L'articolo 18 è la misura della dignità del lavoro. Saremmo felici se nella mobilitazione non ci fosse un solo sindacato ma tutti quanti che scioperano insieme".

"Reintegro se licenziamento illegittimo"

"Il governo deve essere coerente con quello che dice: se dice che la riforma non è contro i lavoratori allora dica che a ogni licenziamento illegittimo corrisponde il reintegro, è semplice", ha affermato la segretaria della Cgil, aggiungendo: "Se invece pensa che i licenziamenti illegittimi non vanno sanzionati questo è contro la dignità dei lavoratori e delle loro condizioni il punto è se si ha voglia di continuare a dire che sono gli altri a trasferire la discussione della riforma su questo punto".



Pensioni, "chiediamo modifiche, sussidio a esodati non basta"

"Saremo insieme agli altri sindacati in piazza il 13 aprile per dire che c'è stata un'ingiustizia profonda e saremo lì per chiedere modifiche perchè il tema non è la graduatoria o un piccolo sussidio, ma ripristinare il diritto alla pensione per i lavoratori". ha poi ribadito in merito alla vicenda dei cosidetti lavoratori "esodati", parlando dal palco del congresso nazionale dell'Ugl.



"Ridurre il cuneo fiscale"

"Quando Monti rientrerà dal suo viaggio vari celermente la delega fiscale con al centro la riduzione del carico per lavoratori dipendenti e pensionati, che abbia al centro anche la riduzione del cuneo fiscale, per rilanciare l'economia e dica con nettezza che questa è la stagione in cui non si può più chiedere sempre agli stessi di pagare". E' l'appello al premier della Camusso.