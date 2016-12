foto Ansa Correlati Monti in missione a Pechino

"L'Italia vede nella Cina un importantissimo partner stragico e intende rafforzare il più possibile la già ottima collaborazione". Con queste parole il premier Mario Monti ha salutato la delegazione cinese guidata dal primo ministro Wen Jiabao, nella sala dell'assemblea del popolo a Pechino. "Dobbiamo sviluppare nuovi modi di collaborazione bilaterali e multilaterali con la grande Repubblica cinese", ha aggiunto il presidente del consiglio.

Monti: "Caro-tasse, il male minore"

"Devo sempre far presente agli italiani che meno visibile ai loro occhi ma molto più grave per il destino delle loro famiglie sarebbe stato finire come la Grecia". Con queste parole Mario Monti ha commentato i recenti aumenti su tasse e tariffe, da lui stesso definiti "rozzi". Il premier ha poi detto che si aspetta buoni risultati dalla lotta all'evasione fiscale.



Wen: "Con le riforme tornerete a crescere"

"Sono convinto che l'Italia riuscirà ad affrontare lo scenario internazionale e a realizzare una nuova crescita economica attraverso le riforme". E' l'auspicio espresso dal premier cinese Wen Jiabao. Auspicando un confronto "franco e approfondito" Wen ha quindi sottolineato come "l'economia dell'Italia, Paese esportatore con una grande industria manifatturiera, sia dotata di basi solide e di grandi potenzialità". "Il suo viaggio in Cina - ha aggiunto - ha un significato molto importante per rafforzare l'amicizia e la cooperazione" bilaterale "e favorirà la conoscenza dei Paesi asiatici sull'Italia e sull'Europa".



Da parte sua Monti, accolto con gli onori di solito riservati a un capo di Stato, ha parlato di una "occasione preziosa per approfondire la conoscenza delle rispettive posizioni e per sviluppare nuovi modi di collaborazione sia bilaterale che in diversi contesti multilaterali".



Bacchettata di Monti al capitalismo: "Ha generato la crisi"

Sollecitato da una domanda sulla crisi durante la conferenza alla scuola centrale del partito comunista di Pechino, il presidente del Consiglio riconosce che "in parte" quella europea è una crisi del capitalismo. "Vengono un po' i brividi a dire questo nella scuola del partito comunista cinese, ma ormai siamo tutti liberi da pregiudi ideologci", aggiunge il professore. "Credo che il sistema capitalistico come principio di organizzazione delle attività economiche abbia molti, molti, molti punti di vantaggio, comprovati dalla storia, rispetto al sistema all'epoca instaurato nell'Unione sovietica", premette subito.



"Tuttavia - aggiunge - credo anche che ogni sistema riesca a mantenersi nel tempo e a evolvere e migliorare se tenuto sotto pressione da qualche sfida competitiva: il sistema capitalistico era tenuto sotto pressione fino all'89, ma poi è stato il sistema dominante. Io credo che abbia vinto il migliore, ma quando il migliore è diventato monopolista si è un po' rilassato e certamente negli anni novanta e nel primo decennio di questo secolo il pendolo storico ha visto un eccessivo predominio dell'impresa, del capitale a scapito dei poteri pubblici e del lavoro, della deregolazione a scapito della regolazione e così via...". "Quindi, in parte, andiamo alla crisi del sistema capitalistico non perché ce ne sia uno migliore ma perché non si è fatta la necessaria manutenzione disciplinante", è la sua conclusione.



"Conti italiani in equilibrio, lo dice lo spread"

"Il mercato considera a questo punto la finanza pubblica italiana in buon equilibrio, tanto è vero che i tassi di interesse negli ultimi mesi sono scesi più velocemente che in altri Paesi tanto che lo spread fra titoli italiani e tedeschi è sceso sensibilmente". Lo ha affermato il premier Mario Monti, durante un 'botta e risposta' alla scuola centrale del partito comunista cinese a Pechino.



"Lieto che la mia lettera abbia calmato le acque"

"Sono molto lieto che una lettera che ho scritto l'altra notte a un quotidiano italiano abbia calmato le acque". Lo dice il premier Mario Monti in conferenza stampa a Pechino a proposito della sua lettera pubblicata ieri dal Corriere delle Sera.